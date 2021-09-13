Украинский клуб узнал соперников в женской Лиге чемпионов
Сегодня, 13 сентября, состоялась жеребьевка группового раунда женской Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский футбол в этом турнире представляет харьковский "Жилстрой-1". Украинский сыграют в группе B с мадридским "Реалом", французским ПСЖ и исландским "Брейдаблик".
Матчи пройдут с 5-6 октября по 15-16 декабря.
- 9 сентября харьковский "Жилстрой-1" вышел в групповой этап женской Лиги чемпионов .
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