Украинский клуб узнал соперников в женской Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинский футбол в этом турнире представляет харьковский "Жилстрой-1". Украинский сыграют в группе B с мадридским "Реалом", французским ПСЖ и исландским "Брейдаблик".



Матчи пройдут с 5-6 октября по 15-16 декабря.

9 сентября харьковский "Жилстрой-1" вышел в групповой этап женской Лиги чемпионов .