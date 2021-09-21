Украинский клуб осуществил невиданный ранее трансфер футболиста из Англии
Английский полузащитник Кадим Харрис перешел в харьковский "Металлист", который выступает в первой лиге
Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста" .
Кадим Харрис перешел в харьковский клуб на правах свободного агента. Полузащитник оказался первым в истории английским футболистом, который стал игроком украинского клуба.
Новичок может дебютировать за "Металлист" уже сегодня в матче 1/16 финала Кубка Украины с "Десной".
28-летний Кадим Харрис перешел в "Металлист" с "Шеффилд Уэнсдей", который играет во втором дивизионе английского футбола. Также выступал за "Виком", "Брентфорд", "Барнсли" и "Кардифф", за который сыграл 13 матчей и забил 1 гол в Премьер-лиге. .
"Металлист" соревнуется в первой лиге и после 9-ти туров имеет 25 очков и возглавляет турнирную таблицу.
- Напомним, 5 августа мультимиллионерАлександр Ярославский вновь стал президентом харьковского футбольного клуба "Металлист".
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