Украинский клуб осуществил невиданный ранее трансфер футболиста из Англии

Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста" .

Кадим Харрис перешел в харьковский клуб на правах свободного агента. Полузащитник оказался первым в истории английским футболистом, который стал игроком украинского клуба.

Новичок может дебютировать за "Металлист" уже сегодня в матче 1/16 финала Кубка Украины с "Десной".

28-летний Кадим Харрис перешел в "Металлист" с "Шеффилд Уэнсдей", который играет во втором дивизионе английского футбола. Также выступал за "Виком", "Брентфорд", "Барнсли" и "Кардифф", за который сыграл 13 матчей и забил 1 гол в Премьер-лиге. .

"Металлист" соревнуется в первой лиге и после 9-ти туров имеет 25 очков и возглавляет турнирную таблицу.