Украинский клуб одержал первую победу в хоккейной Лиге чемпионов
Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов по хоккею "Донбасс" победил французский "Руан"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Дворце спорта в Киеве на 9-й минуте "Руан" вывел вперед Энтони Гуттиг, который реализовал численное преимущество.
"Донбасс" отыгрался в начале второго периода усилиями Олега Шишлянников, а в третьем периода Андрей Бирюков в большинстве принес украинскому клуб победу - 2:1.
Этот успех стал для "Донбасса" первым в Лиге чемпионов. украинский клуб
Стартовал в турнире с поражения от датского "Рунгстеда" - 2:3 по буллитам.
"Донбасс" набрал 4 очка и вышел на первое место в группе G. В "Рунгстеда" и австрийского "Клагенферта" по 2 пункта после 1 матча. "Руан" имеет 1 балл.
Хоккей
Лига чемпионов
Групповой этап. 2-й тур
Группа G
"Донбасс" (Украина) - "Руан" (Франция) 2:1
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