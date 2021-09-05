Украинский клуб одержал первую победу в хоккейной Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Дворце спорта в Киеве на 9-й минуте "Руан" вывел вперед Энтони Гуттиг, который реализовал численное преимущество.

"Донбасс" отыгрался в начале второго периода усилиями Олега Шишлянников, а в третьем периода Андрей Бирюков в большинстве принес украинскому клуб победу - 2:1.

Этот успех стал для "Донбасса" первым в Лиге чемпионов. украинский клуб

Стартовал в турнире с поражения от датского "Рунгстеда" - 2:3 по буллитам.

"Донбасс" набрал 4 очка и вышел на первое место в группе G. В "Рунгстеда" и австрийского "Клагенферта" по 2 пункта после 1 матча. "Руан" имеет 1 балл.

Хоккей

Лига чемпионов

Групповой этап. 2-й тур

Группа G

"Донбасс" (Украина) - "Руан" (Франция) 2:1

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