Украинский клуб неожиданно проиграл немцам в баскетбольной Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч проходил в Киеве. В каждой четверти "Прометей" был слабее и в итоге отстал от соперника на 22 балла. Самым результативным игроком в составе "Прометея" стал американец Ди Джей Кеннеди, набравший 18 очков.



Для "Прометея" это уже второе поражение на групповом этапе Лиги чемпионов ФИБА. Соперниками "Прометея" являются испанский "Тенерифе", итальянский "Сассари" и немецкий "Людвигсбург".



В 3-м туре 27 октября "Прометей" на выезде сыграет против "Сассари".



Лига чемпионов



2-й тур



13 октября



"Прометей" - "Людвигсбург" - 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18)

18 сентября украинское баскетбольный клуб "Прометей" одолел российскую "Парму" и вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb