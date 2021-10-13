Украинский клуб неожиданно проиграл немцам в баскетбольной Лиге чемпионов
Украинский "Прометей" проиграл немецкому "Ризен Людвигсбургу" во 2-м туре баскетбольной Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в Киеве. В каждой четверти "Прометей" был слабее и в итоге отстал от соперника на 22 балла. Самым результативным игроком в составе "Прометея" стал американец Ди Джей Кеннеди, набравший 18 очков.
Для "Прометея" это уже второе поражение на групповом этапе Лиги чемпионов ФИБА. Соперниками "Прометея" являются испанский "Тенерифе", итальянский "Сассари" и немецкий "Людвигсбург".
В 3-м туре 27 октября "Прометей" на выезде сыграет против "Сассари".
Лига чемпионов
2-й тур
13 октября
"Прометей" - "Людвигсбург" - 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18)
- 18 сентября украинское баскетбольный клуб "Прометей" одолел российскую "Парму" и вышел в основной раунд Лиги чемпионов.
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