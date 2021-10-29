Украинский клуб досрочно вышел в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч закончился победой "Урагана" со счётом 7:1. Этот результат помог украинцам досрочно выйти в элитный раунд Лиги чемпионов.



31 октября "Ураган" проведет поединок против румынского клуба "Юнайтед Галац". Эта встреча уже не имеет турнирного значения. Украинцы обеспечили себе первую позицию, а румыны в любом случае будут последними.



В 1-м туре франковцы обыграли азербайджанский "Араз" со счетом 2:1. После двух побед "Ураган" гарантировал себе место в элит-раунде ЛЧ.



В элитном раунде примут участие 12 клубов, прошедших предварительные этапы, а также чемпион в прошлом году и представители трех стран с самым высоким коэффициентом УЕФА.



16 команд разделят на четыре группы. Матчи в каждой из групп будут проводиться на поле одного из четырех участников квартета. Победитель каждой группы выйдет в "финал четырех", где определит победителя Лиги чемпионов.



Лига чемпионов



Группа 6. 2-й тур



29 октября



"Ураган" (Украина) - "Личени" (Косово) 7:1 (4:0 - первый тайм)

Напомним, 15 апреля сборная Украины по футзалу пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2022.

19 октября УЕФА развел сборные Украины и России по футзалу по разным группам после того, как жребий построил их в одном квартете в финальной части чемпионата Европы-2022.