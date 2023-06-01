Об этом информирует прессслужба Чилдрен Кинофест .

Программу можно посмотреть в кинотеатрах 10 украинских городов - в частности Киев, Львов, Винница, Житомир, Черновцы, Днепр, Луцк, Одесса, Полтава, Хмельницкий и Чернигов.

В Международном конкурсе фестиваля будут представлены семь разножанровых европейских лент для разных возрастных категорий:

приключенческое украинское фэнтези "Джура-королевич" (10+)

анимация о озорном поросенке "Паца" (6+)

лента об увлекательной экспедиции собачки "Невероятное путешествие на Северный полюс" (6+)

приключенческий фильм "Приключения на Хэллоуин" (7+)

комедия для подростков "Планета Гаи" (11+)

испанская лента о юных футболистах "Душа команды" (8+)

сказочная немецкая лента "Звездочка Лауры" (5+).

Сообщается, что фильмом ретроспективы Чилдрен Кинофеста этого года станет "Тайный сад". Показом этой ленты будет отмечено 30 лет от выхода на экраны. "Тайный сад" 1993 года - работа всемирно известного режиссера Агнешки Голланд, знакомой украинским зрителям, прежде всего, картиной "Цена правды".

Также в рамках фестиваля в кинотеатрах состоятся внеконкурсные показы приключенческого фэнтези "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое" (7+).

Для онлайн-просмотра мы подготовили специальную юбилейную программу – подборку фильмов-победителей Чилдрен Кинофеста предыдущих лет.

В кинотеатрах и онлайн-формате будут показаны фильмы-финалисты Детского киноконкурса, который в седьмой раз проходит в рамках фестиваля.

Показы в кинотеатрах и онлайн бесплатны при предварительной регистрации.

В Одессе показы состоятся в кинотеатре Синема Сити в ТРЦ FontanSky Center (Семафорный переулок, 4) при поддержке инициативы Киномиссия от общественной организации Культпросвет.

Фестиваль состоится с 30 июня по 9 июля.

Жюри состоит из известных украинских кинематографистов: Александра Рубан - режиссер анимационного фильма "Мавка. Лесная Песня" и автор мультсериала "Пес Патрон", Дмитрий Сухолиткий-Собчук - режиссер и сценарист ленты "Памфир", и актриса Римма Зюбина (" "Люсь Интерн").

Справочно. Чилдрен Кинофест – это самый масштабный украинский кинофестиваль для детей и подростков. В этом году он состоится уже в десятый раз. Его главная цель – воспитать новое поколение кинозрителей в Украине, развить практику семейного культурного досуга и продвигать искусство кино.