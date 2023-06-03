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Украинский художник Майк Ренард представил новую работу на выставке в Словении

3 июня, 2023 суббота
15:12
Культура

27 мая в поселении Врхника (Словения), была открыта выставка-продажа картин и скульптур художников из Украины. Мероприятие было инициировано известным украинским художником Эдуардом Бельским и прошло при поддержке Посольства Украины в Республике Словения

Половина собранных средств от проданных картин пойдут на счет Благотворительного фонда, который распределяет их на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны. 

Кроме работ Эдуарда Бельского, на выставке представлены картины, скульптуры, изделия из валяной шерсти его жены Екатерины. А также – работы других выдающихся художников – Игоря Несмиянова, Натальи Косенко и других.

Настоящей жемчужиной выставки является бронзовая скульптура украинского художника Майка Ренарда под названием The BIG, которая является образцом билатерализма: с одного ракурса видно голову слона, с другого - динозавра. В свою работу автор заложил определенный символизм. 

"Слон – это самое большое животное из всех ныне известных, ходящих по земле. А бронтозавр – самое большое животное из всех, которые когда-то существовали на нашей планете. Эта скульптура дает возможность задуматься над вопросом: что мы можем сделать, чтобы слоны не повторили судьбу динозавров? А более глобально – она затрагивает актуальные вопросы сохранения экологии и в частности дикой природы", — рассказывает Майк Ренард. 

Выставка во Врхнице продлится три недели. Желающие могут либо посетить экспозицию и выбрать произведение искусства на свой вкус, либо сделать это с помощью онлайн-каталога. Это не только возможность приобрести одну из качественных работ современного искусства, но и поддержать украинцев в их борьбе с врагом.

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