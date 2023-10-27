Украинский ХИТ досрочно вышел в элитраунд футзальной ЛЧ
Во 2-м туре основного раунда футзальной Лиги чемпионов киевский ХИТ победил хорватский "Ольмисум"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Ольмисум" - ХИТ завершился победой киевской команды со счетом 4:1. Голы забили Александр Петяш и Александр Сухов – футзалисты оформили по дублю.
Победа позволила украинской команде набрать 4 очка после 2 туров и досрочно выйти в элитраунд футзальной Лиги чемпионов.
По регламенту, к стадии элитраунда выходят 3 лучшие команды каждой из групп пути А основного этапа.
За тур до завершения основного раунда ХИТ идет 2-м и опережает находящийся на последнем месте "Аят" на 4 балла.
- 11 октября в 4-м туре отборочного раунда ЧМ по футзалу сборная Украины не смогла победить Сербию.
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