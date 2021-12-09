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Украинский католический университет получил более 20 млн грн от меценатов

9 декабря, 2021 четверг
18:17
Новости

Во время 14-го Ежегодного благотворительного вечера в поддержку Украинского католического университета (УКУ), состоявшегося 4 декабря в отеле InterContinental Kyiv, благотворители задекларировали в общей сложности 22 млн грн пожертвований

Средства будут направлены на поддержку студентов и преподавателей, а также на развитие УКУ. Об этом сообщили на официальном сайте университета.

Благотворители, ставшие гостями вечера, основали 65 стипендий – 62 студенческих, по одной профессорской и преподавательской, а также стипендию гостевого лектора.

Свою помощь УКУ в этом году предоставили крупные украинские компании и благотворительные фонды. В частности, фармацевтическая компания “Дарница” и благотворительный фонд Zagoriy Foundation оказали финансовую поддержку университету в размере 1,5 млн грн в поддержку преподавательской деятельности и на стипендии преподавателям в 2022 году

По словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, “Дарница” уже шестой год подряд помогает УКУ повышать уровень материального обеспечения, чтобы его преподаватели могли полностью сосредоточиться на научной деятельности и воспитании молодежи.

“Наша компания верит в то, что инвестиции в образование помогают качественному процессу воспитания нового поколения молодых специалистов, развивая интеллектуальный потенциал нации. Крайне важно предоставить профессорам и преподавателям УКУ возможность учить, воспитывать и вдохновлять будущих ярких лидеров Украины», – подчеркивает Дмитрий Шимкив.

Поддержка УКУ – инвестиции в будущее страны, считает директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко.

"УКУ является центром роста будущих творцов изменений, а благотворительный вечер – это всегда праздник и приятная возможность для меценатов и благотворителей внести свой вклад в приумножение интеллектуального капитала государства", – говорит директор фонда.

В свою очередь, ректор Украинского католического университета о. Богдан Прах поблагодарил всех благотворителей:

"Деятельность Украинского католического университета была бы невозможной без поддержки наших жертвователей, партнеров в Украине и по всему миру, без многочисленного круга друзей УКУ, которые в это сложное время с пониманием и чистотой сердца поддерживают наш университет!"

Украинский католический университет унаследовал и продолжает научную деятельность Греко-католической богословской академии, созданной в 1928-1929 годах во Львове Митрополитом Андреем Шептицким. УКУ является частным учебным заведением и не получает никакого финансирования от государства. Существует благодаря благотворительным вкладам людей доброй воли со всего мира. За 25 лет существования университет поддержали около 20 тыс. благотворителей.

 

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