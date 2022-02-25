Украинский истребитель МиГ-29 сбил российский Су-35

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.



"Что производит этот украинский ас!!! МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ Украины уничтожает неимущий аналогов Су-35 российских оккупантов", - говорится в сообщении.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb