Украинский институт книги стал участником Европейской сети литературного перевода
За это решение единогласно проголосовали все члены авторитетного объединения
Об этом сообщается на сайте УИК, информирует Эспрессо.TV .
Члены ENLIT — объединение культурных организаций, продвигающее литературу и перевод в мировой сети издателей, авторов, переводчиков и других специалистов области культуры, единогласно проголосовали за принятие Украинского института книги в свою переводческую сеть.
"Мы искренне поздравляем Украину в ENLIT и благодарим украинский книжный сектор за его устойчивость в условиях ужасающе трагической войны, которая продолжается в Украине. Несмотря на войну в Украине, из-за которой пострадало много коллег, наши украинские спикеры представили нашим членам подробный обзор украинской книжной отрасли к началу войны, а также обозначили положение, в котором они работают сейчас. Что самое важное, наши украинские коллеги внесли практические предложения относительно того, как члены ENLIT могут поддержать их работу в будущем, включая ряд инициатив по публикации и переводу", - заявила глава Европейской сети литературного перевода Маргит Вальсо после голосования
Она отметила уровень презентаций от Украинского института книги и Международного фестиваля "Книжный Арсенал", а также выразила надежду на сотрудничество с украинскими коллегами для развития литературного сотрудничества по всей Европе.
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