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OPINION

Украинский или английский в кинотеатрах? Опровержение наиболее распространенных мифов

Тарас Шамайда
10 июля, 2023 понедельник
18:03
Мнение

Зрители ходят в кино, чтобы отдохнуть и насладиться фильмом, а не чтобы учить языки или читать субтитры

Миф 1: если фильмы будут идти в кинотеатрах по-английски, люди таким образом будут изучать английский.

Реальность: украинцы посещают кинотеатр в среднем раз в 2 года, постоянные клиенты кинотеатров – раз в несколько месяцев. Мнение, что таким образом можно выучить иностранный язык – абсурд. Зрители ходят в кино, чтобы отдохнуть и насладиться фильмом, а не изучать языки или читать субтитры. Англоязычные фильмы, дублированные на украинском языке – это более 80% нашего кинопроката. Большевистский запрет демонстрировать их на украинском не поможет выучить английский, зато уничтожит качественное украинское кинодублирование, нанесет огромный удар по кинопрокату и будет способствовать распространению русского языка. Многие перестанут ходить в кино и будут смотреть западные фильмы в интернете, дублированные на русском языке.

Миф 2: во всей Европе англоязычные фильмы идут в подлиннике, дублирование – это нецивилизованная советская привычка.

Реальность: напротив, культурно развитые страны демонстрируют в кинопрокате именно дублированные фильмы. 3 шести крупнейших стран Европы (англоязычную Британию выносим за скобки) в пяти (Франция, Италия, Германия, Испания и Украина) – предпочитают именно дублированные фильмы, в одной (Польша) демонстрируют фильмы как в оригинале, так и дублированные. Дублируют фильмы в Швейцарии, Венгрии, Австрии и других странах.

Миф 3: но в странах, где фильмы идут в оригинале, английский знают гораздо лучше, чем там, где дублируют.

Реальность: англоязычные фильмы в оригинале демонстрируют в Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландах, Греции, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Румынии и еще нескольких странах Европы. Уровень знания английского языка в этих странах очень разный. Это же касается и стран, где фильмы дублируются. Причины высокого уровня знания английского языка в некоторых (!) из этих стран связаны не с кинотеатрами, а с качественным изучением английского в учебных заведениях и его широким использованием в бизнесе, науке и т.д.

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Миф 4: дублирование портит фильмы, не дает слышать оригинальные голоса актеров.

Реальность: все зависит от качества дублирования. Украинское кинодублирование – отдельное искусство, которое не зря полюбили миллионы зрителей. Многим жителям русифицированных городов живой украинский язык голливудских киногероев помог преодолеть предубеждения относительно украинского и перейти на общение им в повседневной жизни.

Миф 5: фильмы на украинском сыграли важную роль для преодоления русификации, но эта проблема больше не стоит так остро.

Реальность: последние годы многие люди действительно перешли на украинский, но проблема русификации далеко не решена. Особенно в больших городах, где расположено больше всего кинотеатров. Несмотря на переход многих людей на украинский язык, 80% жителей Харькова и Одессы и более двух третей жителей Днепра общаются преимущественно на русском. Даже в Киеве доля таких людей составляет 40%.

Миф 6: даже не зная английского, можно будет ходить в кино, там будут украинские субтитры.

Реальность: кроме того, что люди в принципе не захотят ходить в кино, чтобы читать субтитры, многие просто не смогут этого сделать из-за плохого зрения. Не будут читать субтитры и дети, составляющие большую долю посетителей кинотеатров.

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Миф 7: дублирование – это дорого, субтитры – гораздо дешевле.

Реальность: дублирование западных фильмов на украинский финансируют западные кинокомпании. Это иностранные инвестиции в нашу экономику, зарплаты режиссеров и актеров дублирования, создание высококачественного культурного продукта, налоги в украинский бюджет. Западные компании вкладывают средства в дублирование фильмов на украинском языке, потому что это им выгодно: именно благодаря тому, что фильмы идут в прокате на украинском, а не на английском, их посещает гораздо больше людей, собирается больше доходов.

Миф 8: украинское кинодублирование не слишком пострадает, ведь дублируются фильмы не только для кино, но и для телевидения и стриминговых платформ.

Реальность: это совершенно разное качество дублирования. Заказывая дублирование своих фильмов для кинопроката, западные кинокомпании выдвигают высокие требования к качеству и хорошо оплачивают эту работу. Сведя кинодублирование только к телепрограммам и интернету, государство убьет дублирование как искусство, которое украинцы не просто воспринимают, а по-настоящему любят.

Миф 9: государство может возмещать стоимость билетов всем, кто захочет посмотреть фильмы на английском языке.

Реальность: убить киноиндустрию, запретив демонстрировать англоязычные фильмы на украинском, а затем пытаться хоть как-то его реанимировать, пользуясь средствами налогоплательщиков – поистине "гениальное" управленческое решение. У государства нет денег на выполнение законов о субсидиях для украинских книжных магазинов или сеть курсов украинского языка для взрослых, но вдруг появляются деньги на покупку билетов в кинотеатры на иностранные (!) фильмы. Если есть возможность увеличить государственные расходы на кино, эти деньги должны идти на производство и продвижение украинских фильмов, а не зарубежных.

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Миф 10: но люди, которые знают английский и хотели бы смотреть фильмы в оригинале, лишены такой возможности. Надо, чтобы были сеансы и с языком оригинала, и с дублированием.

Реальность: действующее законодательство позволяет кинотеатрам иметь до 10% сеансов на языке оригинала. На практике там, где такие сеансы есть, их 1-2% и их посещаемость очень низкая. Спрос на фильмы на языке оригинала невысок. Поклонникам фильмов на языке оригинала нужно покупать билеты на эти смыслы, увеличивая наполняемость залов, и таких сеансов со временем станет больше. Никаких законов для этого менять не нужно. Даже если государство обяжет не все, а какую-то часть сеансов делать англоязычными, это так же будет неоправданное вмешательство в кинобизнес, которое будет наносить ущерб киносетям и будет факто направлено против украинского языка.

Миф 11: государство имеет право принять любой закон, а зрители и бизнес должны его выполнять.

Реальность: в Украине действует принцип верховенства права, государство не может произвольно принимать законы, нарушающие права человека или сужающие область применения украинского языка. Законы не могут противоречить Конституции, обязывающей государство обеспечивать всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех областях общественной жизни. Что касается языков международного общения, Конституция возлагает на государство только содействие изучению таких языков. Это содействие не может происходить за счет наступления на украинский язык, права человека и национальные культурные индустрии.

Миф 12: но для интеграции в ЕС нам нужен закон об английском языке.

Реальность: ЕС никогда не предлагал Украине принять закон об английском языке. Ни одна из англоязычных стран ЕС не имеет специального закона об английском языке. Такие законы есть только в некоторых бывших британских колониях в Азии и Африке. Европейский Союз, напротив, всячески поощряет развитие языков каждой страны-члена. Сейчас в ЕС 24 официальных языка. После вступления Украины в ЕС одним из его официальных языков станет украинский. Даже если власть и решила зачем-то принять такой странный закон, в нем не может быть норм, которые сужают сферу употребления украинского языка или ставят иностранный язык вровень с государственным.

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Об авторе. Тарас Шамайда, сокоординатор движения добровольцев "Пространство свободы"

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