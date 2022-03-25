Украинский гроссмейстер Павел Ельянов отказался от участия в чемпионате Европы. Не хочет играть с россиянами и белорусами
Ельянов не поедет в Словению на ЧЕ по шахматам
Об этом гроссмейстер написал в Facebook, информирует Эспрессо.TV.
"Хочу заявить, что снимаю участие в чемпионате Европы по шахматам в Словении из-за военного вторжения России в мою страну. Я уважаю тех российских шахматистов, которые подписали открытое письмо против войны, но считаю невозможным играть против ни одного российского или белорусского игрока (какой бы флаг в их не был) до конца войны (до нашей победы)", - написал Ельянов.
Справка: Павел Владимирович Ельянов – украинский шахматист, международный гроссмейстер. В составе сборной Украины: победитель шахматных олимпиад 2004 и 2010 годов, серебряный призер командного чемпионата мира 20 чемпионатов мира 20. Полуфиналист Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Его рейтинг по состоянию на декабрь 2021 года - 2683 (50-е место в мире, 3-е - в Украине).
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