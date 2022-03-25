Об этом гроссмейстер написал в Facebook, информирует Эспрессо.TV.



"Хочу заявить, что снимаю участие в чемпионате Европы по шахматам в Словении из-за военного вторжения России в мою страну. Я уважаю тех российских шахматистов, которые подписали открытое письмо против войны, но считаю невозможным играть против ни одного российского или белорусского игрока (какой бы флаг в их не был) до конца войны (до нашей победы)", - написал Ельянов.



Справка: Павел Владимирович Ельянов – украинский шахматист, международный гроссмейстер. В составе сборной Украины: победитель шахматных олимпиад 2004 и 2010 годов, серебряный призер командного чемпионата мира 20 чемпионатов мира 20. Полуфиналист Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Его рейтинг по состоянию на декабрь 2021 года - 2683 (50-е место в мире, 3-е - в Украине).



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb