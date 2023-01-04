Украинский голкипер Лунин признался, что страдает в "Реале"
Андрей Лунин заявил, что страдает три года без игровой практики в "Реале", чтобы получить место основного вратаря мадридского клуба
Об этом сообщает Relevo .
После матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором Лунин помог "Реалу" победить "Касереньо" 1:0, украинец заявил, что и дальше намерен бороться за место в воротах мадридцев.
"Я здесь уже три года. Все это время я страдаю, работаю и жду, пользуюсь теми матчами, которые получаю. Я делаю это не для того, чтобы уйти. Я хочу остаться. Любой футболист скажет вам, что хочет играть постоянно. Я готов и выполняю свою работу, а тренер принимает решение", - сказал Лунин.
В нынешнем сезоне 23-летний украинец отыграл за "Реал" 7 матчей и дважды оставил свои ворота нетронутыми. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.
- 3 января в 1/16 финала Кубка Испании Андрей Лунин сыграл за "Реал" в победном матче против "Касереньо".
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