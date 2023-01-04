Об этом сообщает Relevo .

После матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором Лунин помог "Реалу" победить "Касереньо" 1:0, украинец заявил, что и дальше намерен бороться за место в воротах мадридцев.

"Я здесь уже три года. Все это время я страдаю, работаю и жду, пользуюсь теми матчами, которые получаю. Я делаю это не для того, чтобы уйти. Я хочу остаться. Любой футболист скажет вам, что хочет играть постоянно. Я готов и выполняю свою работу, а тренер принимает решение", - сказал Лунин.

В нынешнем сезоне 23-летний украинец отыграл за "Реал" 7 матчей и дважды оставил свои ворота нетронутыми. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

3 января в 1/16 финала Кубка Испании Андрей Лунин сыграл за "Реал" в победном матче против "Касереньо".

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