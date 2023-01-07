Украинский голкипер Лунин отказался покидать "Реал" ради другого топ-клуба
Украинский футболист Андрей Лунин отказался переходить из испанского "Реала" в нидерландский "Аякс"
Об этом сообщает Relevo .
По данным испанского издания, украинец отказался зимой переходить в "Аякс", а также отклонил поступившие ему предложения от клубов из Англии и Германии.
Отмечается, что команда из Амстердама рассматривала переход Лунина среди приоритетных в зимнее трансферное окно, но, получив отказ, заключила контракт с голкипером испанского "Вильярреала" Херонимо Рульи.
"Аякс" не оставил идею купить украинца и постарается договориться с ним и "Реалом" летом 2023 года, когда до завершения контракта вратаря с мадридцами останется один сезон.
В нынешнем сезоне 23-летний украинец отыграл за "Реал" 7 матчей и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.
- 4 января Андрей Лунин заявил, что страдает три года без игровой практики в "Реале", чтобы получить место основного вратаря мадридского клуба.
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