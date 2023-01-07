Об этом сообщает Relevo .

По данным испанского издания, украинец отказался зимой переходить в "Аякс", а также отклонил поступившие ему предложения от клубов из Англии и Германии.

Отмечается, что команда из Амстердама рассматривала переход Лунина среди приоритетных в зимнее трансферное окно, но, получив отказ, заключила контракт с голкипером испанского "Вильярреала" Херонимо Рульи.

"Аякс" не оставил идею купить украинца и постарается договориться с ним и "Реалом" летом 2023 года, когда до завершения контракта вратаря с мадридцами останется один сезон.

В нынешнем сезоне 23-летний украинец отыграл за "Реал" 7 матчей и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

4 января Андрей Лунин заявил, что страдает три года без игровой практики в "Реале", чтобы получить место основного вратаря мадридского клуба.

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