Украинский гимнаст в 18 лет создал главную сенсацию на чемпионате мира
Украинец Илья Ковтун неожиданно получил бронзу в многоборье на дебютном чемпионате мира по спортивной гимнастике
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Китакусю (Япония) Илья Ковтун в самом престижном виде программы набрал за выступления в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорном прыжке, на брусьях и перекладине 84,899 балла и занял третье место.
Золотую медаль с результатом 87,981 балла выиграл китаец Чжан Бохэном. Серебро у японца Дайк Хасимото, который набрал на 0,017 пункта меньше победителя.
18-летний Илья Ковтун впервые в карьере выступал на взрослом чемпионате мира. До него на ЧМ в многоборье медаль в многоборье в мужских соревнованиях удавалось завоевать лишь одному украинцу - Олегу Верняеву, который в 2019 году также стал третьим.
Илья Ковтун в 2021 году стал третьим в абсолютном первенстве на чемпионате Европы.
ЧМ по спортивной гимнастике
Мужчины
Многоборье. Финал
22 октября
1. Чжан Бохэном (Китай) - 87,981
2. Дайк Хасимото (Япония) - 87,964
3. Илья Ковтун (Украина) - 84,899
- Напомним, 24 апреля Илья Ковтун неожиданно получил бронзовую награду на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в многоборье.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное