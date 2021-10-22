Украинский гимнаст в 18 лет создал главную сенсацию на чемпионате мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Китакусю (Япония) Илья Ковтун в самом престижном виде программы набрал за выступления в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорном прыжке, на брусьях и перекладине 84,899 балла и занял третье место.

Золотую медаль с результатом 87,981 балла выиграл китаец Чжан Бохэном. Серебро у японца Дайк Хасимото, который набрал на 0,017 пункта меньше победителя.

18-летний Илья Ковтун впервые в карьере выступал на взрослом чемпионате мира. До него на ЧМ в многоборье медаль в многоборье в мужских соревнованиях удавалось завоевать лишь одному украинцу - Олегу Верняеву, который в 2019 году также стал третьим.

Илья Ковтун в 2021 году стал третьим в абсолютном первенстве на чемпионате Европы.

ЧМ по спортивной гимнастике

Мужчины

Многоборье. Финал

22 октября

1. Чжан Бохэном (Китай) - 87,981

2. Дайк Хасимото (Япония) - 87,964

3. Илья Ковтун (Украина) - 84,899