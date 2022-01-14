Украинский гандбольный клуб "Галичанка" вышел в четвертьфинал еврокубка

Об этом сообщает официальный сайт "Галичанки".



Европейская федерация гандбола приняла решение отнести техническое поражение итальянскому клубу "Бриксен", который должен был сыграть против львовянок 16 января.



Однако ночью 13 января итальянки направили письмо, в котором сообщили, что не могут прибыть во Львов из-за заболевания шести игроков COVID-19.



ЕГФ засчитала "Бриксену" техническое поражение 10:0 из-за неявки итальянского клуба на 2-й матч. Первый матч, состоявшийся в Италии 8 января, выиграла украинская команда (36:29).



Это значит, что "Галичанка" сыграет в четвертьфинале Кубка ЕГФ. Соперника украинки узнают 18 января. Матчи 1/4 состоятся 12 и 19 февраля.

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