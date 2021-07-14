Украинский футболист Зозуля заявил, что ему стыдно за власть и людей, которые "устали от войны"
Футболист и волонтер Роман Зозуля раскритиковал власть за условия, в которых ветераны войны вынуждены проходить реабилитацию
Об этом Зозуля написал в facebook после посещения реабилитационного центра Next Step Ukraine в Ирпене.
"Честно сказать, был в шоке. На 8-м году войны ни одного реабилитационного центра не создано. Всем ветеранам предлагают проходить реабилитацию в совковых заведениях. Например, в маленьком городке в Испании, где проживает около 170 тыс. человек, более 20 реабилитационных центров. Мне стыдно за власть и стыдно за людей, которые "устали от войны", - написал Зозуля, который регулярно оказывает помощь украинской армии и занимается волонтерской деятельностью.
31-летний форвард с 2017 года выступал за испанский "Альбасете", который оставил после завершения прошлого сезона. Также Зозуля играл за "Динамо", "Днепр" и испанский "Бетис". Форвард провел 32 матча и забил 4 гола за сборную Украины.
- Напомним, 10 июня Роман Зозуля получил орден "За заслуги" III степени .
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