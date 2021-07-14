Украинский футболист Зозуля заявил, что ему стыдно за власть и людей, которые "устали от войны"

Об этом Зозуля написал в facebook после посещения реабилитационного центра Next Step Ukraine в Ирпене.

"Честно сказать, был в шоке. На 8-м году войны ни одного реабилитационного центра не создано. Всем ветеранам предлагают проходить реабилитацию в совковых заведениях. Например, в маленьком городке в Испании, где проживает около 170 тыс. человек, более 20 реабилитационных центров. Мне стыдно за власть и стыдно за людей, которые "устали от войны", - написал Зозуля, который регулярно оказывает помощь украинской армии и занимается волонтерской деятельностью.

31-летний форвард с 2017 года выступал за испанский "Альбасете", который оставил после завершения прошлого сезона. Также Зозуля играл за "Динамо", "Днепр" и испанский "Бетис". Форвард провел 32 матча и забил 4 гола за сборную Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb