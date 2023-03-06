Украинский футболист Зозуля забил дебютный гол за новую команду в Испании
Украинский футболист Роман Зозуля забил первый гол за испанскую "Райо Махадаонду"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зозуля вышел на замену в игре третьего дивизиона чемпионата Испании против "Реала Кастилия", а в компенсированное время забил гол и принес "Райо Махадаонде" победу 2:1.
Гол в ворота фарм-клуба мадридского "Реала" стал для украинца первым за новую команду.
33-летний Роман Зозуля перешел в "Райо Махадаонду" в декабре 2022 года. В общей сложности он сыграл за новый клуб 6 матчей и забил 1 гол.
"Райо Махадаонда" занимает в турнирной таблице своей группы в третьем дивизионе восьмое место.
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22 января матч чемпионата Испании прервали из-за того, что болельщики "Депортиво" выкрикивали оскорбления в адрес Романа Зозули.
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