Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зозуля вышел на замену в игре третьего дивизиона чемпионата Испании против "Реала Кастилия", а в компенсированное время забил гол и принес "Райо Махадаонде" победу 2:1.

Гол в ворота фарм-клуба мадридского "Реала" стал для украинца первым за новую команду.

33-летний Роман Зозуля перешел в "Райо Махадаонду" в декабре 2022 года. В общей сложности он сыграл за новый клуб 6 матчей и забил 1 гол.

"Райо Махадаонда" занимает в турнирной таблице своей группы в третьем дивизионе восьмое место.