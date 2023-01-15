Украинский футболист Зозуля впервые сыграл в стартовом составе нового клуба в Испании
Украинский форвард Роман Зозуля сыграл первый матч в стартовом составе "Райо Махадаонды" в чемпионате Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 19-го тура третьего дивизиона чемпионата Испании Зозуля вышел в стартовом составе "Райо Махадаонда" против "Сан Фернандо" и отыграл 66 минут. Команда украинца одержала победу со счетом 2:1.
"Райо Махадаонда" имеет 22 очка и идет в турнирной таблице 12-й.
В декабре 2022 года 33-летний Роман Зозуля перешел в испанский клуб в статусе свободного агента. Прошлый сезон украинец отыграл в испанской "Фуэнлабраде".
Также Роман Зозуля выступал за испанские "Альбасете", "Бетис", а также за "Днепр" и киевское "Динамо".
На счету Зозули 33 матча и 4 гола за сборную Украины.
- 9 декабря 2022 года Роман Зозуля стал игроком "Райо Махадаонды".
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