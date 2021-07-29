Украинский футболист Зозуля стал игроком португальского клуба
Украинский форвард Роман Зозуля продолжит карьеру в португальском "Эшториле"
Об этом сообщает A Bola .
По информации источника, Зозуля подписал с "Эшторилом" контракт до июня 2022 года. Финансовые условия не сообщаются, вскоре о трансфере объявят официально.
31-летний форвард с 2017 года выступал за испанский "Альбасете", который покинул после завершения прошлого сезона. Также Зозуля играл за "Динамо", "Днепр" и испанский "Бетис". Форвард провел 32 матча и забил 4 гола за сборную Украины.
В прошлом сезоне 31-летний Роман Зозуля провел 37 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
"Эшторил" в прошлом сезоне выиграл второй дивизион Португалии и вернулся в высшую лигу.
- Напомним, 10 июня Роман Зозуля получил орден "За заслуги" III степени .
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