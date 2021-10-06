Украинский футболист Зинченко выложил фото с объятиями с российским бойцом UFC Нурмагомедовым

Фотографии Зинченко обнародовал в Instagram.

Полузащитник сборной Украины встретился с Нурмагомедовым 3 октября во время матча чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" (2: 2).

"Было приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов", - написал Зинченко.

33-летний Хабиб Нурмагомедов был чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг). Россиянин объявил о завершении карьеры в марте 2021 года.

