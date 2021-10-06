Украинский футболист Зинченко выложил фото с объятиями с российским бойцом UFC Нурмагомедовым
Украинский игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал общие фото с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым
Фотографии Зинченко обнародовал в Instagram.
Полузащитник сборной Украины встретился с Нурмагомедовым 3 октября во время матча чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" (2: 2).
"Было приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов", - написал Зинченко.
33-летний Хабиб Нурмагомедов был чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг). Россиянин объявил о завершении карьеры в марте 2021 года.
- 28 сентября стало известно, что Александр Зинченко не поможет сборной Украины в решающих матчах квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины и Финляндии.
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