Украинский футболист Зинченко возобновил тренировки в "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Александр Зинченко в своем Instagram-аккаунте показал, что вернулся к тренировкам после коронавируса и травмы.



"Рад снова быть с ребятами", - написал футболист в Instagram.

Александр Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "Ман Сити" 12 матчей и отдал 2 результативных передачи. Нынешний контракт украинца с Сити действует до лета 2024 года.