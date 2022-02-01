Украинский футболист Зинченко возобновил тренировки в "Манчестер Сити"
Украинский футболист Александр Зинченко восстановился после травмы и возобновил тренировки в английском "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Александр Зинченко в своем Instagram-аккаунте показал, что вернулся к тренировкам после коронавируса и травмы.
"Рад снова быть с ребятами", - написал футболист в Instagram.
Александр Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "Ман Сити" 12 матчей и отдал 2 результативных передачи. Нынешний контракт украинца с Сити действует до лета 2024 года.
- Напомним, 15 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" обыграл "Челси" и укрепил лидерство в турнирной таблице.
- 19 января Александру Зинченко предложили перейти из "Манчестер Сити" в "Бетис" .
- После этого стало известно, что Зинченко не перейдет в испанский "Бетис".
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