Об этом Зинченко сообщил в Instagram.

Игрок сборной Украины опубликовал фото жены Влады и новорожденной дочери.

Супруги Зинченко воспитывают старшую дочь Еву, которой 1 августа исполнилось 2 года.

Александр Зинченко с 2022 года выступает за лондонский "Арсенал", он является четырехкратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити".