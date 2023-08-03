Украинский футболист Зинченко показал фото новорожденной дочери
У футболиста английского "Арсенала" Александра Зинченко родилась вторая дочь
Об этом Зинченко сообщил в Instagram.
Игрок сборной Украины опубликовал фото жены Влады и новорожденной дочери.
Супруги Зинченко воспитывают старшую дочь Еву, которой 1 августа исполнилось 2 года.
Александр Зинченко с 2022 года выступает за лондонский "Арсенал", он является четырехкратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити".
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