Украинский футболист забил гол в Лиге конференций и посвятил его погибшему на войне тестю
Украинский футболист венгерского клуба "Фехервара" Иван Петряк забил гол в матче квалификации Лиги конференций против молдавского "Петрокуба" (5:0)
Об этом сообщает "Зеркало недели".
Украинец забил четвертый гол своей команды на 66 мин. Отмечая гол, Иван Петряк показал футболку с фото своего погибшего тестя, защищавшего на фронте Украину от российского вторжения.
48-летний Иван Петренко находился на фронте в районе Авдеевки, а 12 мая жена Петряка Юлия приступила к поискам отца – он перестал выходить на связь. Впоследствии семья узнала о гибели родственника.
- Напомним, на войне с Россией погиб тесть футболиста сборной Украины
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