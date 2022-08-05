Украинский футболист забил гол в Лиге конференций и посвятил его погибшему на войне тестю

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Украинец забил четвертый гол своей команды на 66 мин. Отмечая гол, Иван Петряк показал футболку с фото своего погибшего тестя, защищавшего на фронте Украину от российского вторжения.

48-летний Иван Петренко находился на фронте в районе Авдеевки, а 12 мая жена Петряка Юлия приступила к поискам отца – он перестал выходить на связь. Впоследствии семья узнала о гибели родственника.

Напомним, на войне с Россией погиб тесть футболиста сборной Украины

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