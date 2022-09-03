Украинский футболист Яремчук забил гол в дебютном матче за новый клуб
Украинский форвард Роман Яремчук забил гол в первой игре за свою новую команду – бельгийский "Брюгге"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Яремчук дебютировал за "Брюгге" 2 сентября в матче 7-го тура чемпионата Бельгии против "Серкль Брюгге". Украинец вышел на замену во втором тайме и забил на 82-й минуте.
Это была первая игра Яремчука за новую команду после перехода из португальской "Бенфики". "Брюгге" победил со счетом 4:0. У него 16 очков, он в чемпионате Бельгии на второй позиции. Лидирует с 19 пунктами "Антверпен".
26-летний Роман Яремчук выступал за "Бенфику" с лета 2021 года. Также форвард играл за "Динамо", "Александрию" и бельгийский "Гент". Нападающий провел 39 матчей и забил 13 голов за сборную Украины.
"Брюгге" является действующим чемпионом Бельгии и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов в одном квартете с испанским "Атлетико", португальским "Порту" и немецким "Байером".
Бельгия чемпионаты.
7-й тур
2 сентября
"Брюгге" - "Серкль Брюгге" 4:0
Голы : Сков Ольсен, 43, Марселен, 59 (авт.), Нильсен, 67, Яремчук, 82
- 30 августа Роман Яремчук перешел из "Бенфики" в "Брюгге" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное