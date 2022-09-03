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Главная Спорт Украинский футболист Яремчук забил гол в дебютном матче за новый клуб

Украинский футболист Яремчук забил гол в дебютном матче за новый клуб

3 сентября, 2022 суббота
08:00
Спорт

Украинский форвард Роман Яремчук забил гол в первой игре за свою новую команду – бельгийский "Брюгге"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Яремчук дебютировал за "Брюгге" 2 сентября в матче 7-го тура чемпионата Бельгии против "Серкль Брюгге". Украинец вышел на замену во втором тайме и забил на 82-й минуте.

Это была первая игра Яремчука за новую команду после перехода из португальской "Бенфики". "Брюгге" победил со счетом 4:0. У него 16 очков, он в чемпионате Бельгии на второй позиции. Лидирует с 19 пунктами "Антверпен".

26-летний Роман Яремчук выступал за "Бенфику" с лета 2021 года. Также форвард играл за "Динамо", "Александрию" и бельгийский "Гент". Нападающий провел 39 матчей и забил 13 голов за сборную Украины.

"Брюгге" является действующим чемпионом Бельгии и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов в одном квартете с испанским "Атлетико", португальским "Порту" и немецким "Байером".

Бельгия чемпионаты.

7-й тур

2 сентября

"Брюгге" - "Серкль Брюгге" 4:0

Голы : Сков Ольсен, 43, Марселен, 59 (авт.), Нильсен, 67, Яремчук, 82

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Сборная Украины
Роман Яремчук
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