Украинский футболист расторг контракт с российским клубом ради бундеслиги
Бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец расторг контракт с российским "Динамо" и перешел в немецкий "Бохум"
Об этом сообщает официальный сайт "Бохума".
Ордец, продолжавший выступать за "Динамо" после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, воспользовался опцией ФИФА, позволившей иностранцам приостанавливать действие соглашений с российскими клубами.
Контракт Ордеца с московской командой был рассчитан до 2024 года. С "Бохумом" защитник заключил соглашение на один сезон.
До 2019 года Ордец выступал за "Шахтер", также играл за "Мариуполь". На счету 30-летнего защитника 12 матчей и 1 гол за сборную Украины.
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В ноябре 2021 года Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо".
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