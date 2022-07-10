Об этом сообщает официальный сайт "Бохума".

Ордец, продолжавший выступать за "Динамо" после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, воспользовался опцией ФИФА, позволившей иностранцам приостанавливать действие соглашений с российскими клубами.

Контракт Ордеца с московской командой был рассчитан до 2024 года. С "Бохумом" защитник заключил соглашение на один сезон.

До 2019 года Ордец выступал за "Шахтер", также играл за "Мариуполь". На счету 30-летнего защитника 12 матчей и 1 гол за сборную Украины.

В ноябре 2021 года Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо".

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