Украинский футболист продлил контракт с клубом АПЛ
Украинский защитник Макс Килман продлил контракт с английским "Вулвергемптоном"
Об этом сообщает официальный Twitter "Вулвергемптона".
Клуб АПЛ "Вулвергемптон" объявил о подписании нового контракта с защитником Максом Килманом. Стороны договорились о соглашении до лета 2026 года. Финансовые условия неизвестны.
В начале года Макс Килман получил украинское гражданство. Однако ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) направила в УАФ письмо, в котором сообщила, что защитник не может выступать за сборную Украины, поскольку он сыграл 7 официальных матчей за сборную Англии по футзалу, которые тоже проходят под эгидой ФИФА.
Мать 24-летнего Макса Килмана является украинкой и проживает в Киеве. Футболист родился в Лондоне
В нынешнем сезоне защитник сыграл за "Вулвергемптон" 12 матчей и отдал одну результативную передачу.
- 22 марта стало известно, что Макс Килман скоро может получить украинское гражданство.
- 6 апреля сообщалось, что ФИФА запретила Килману сменить гражданство и выступать за сборную Украины.
- 17 мая футболист английского "Вулвергемптона" Макс Килман получил украинский паспорт.
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