Украинский футболист продлил контракт с клубом АПЛ

Об этом сообщает официальный Twitter "Вулвергемптона".



Клуб АПЛ "Вулвергемптон" объявил о подписании нового контракта с защитником Максом Килманом. Стороны договорились о соглашении до лета 2026 года. Финансовые условия неизвестны.



В начале года Макс Килман получил украинское гражданство. Однако ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) направила в УАФ письмо, в котором сообщила, что защитник не может выступать за сборную Украины, поскольку он сыграл 7 официальных матчей за сборную Англии по футзалу, которые тоже проходят под эгидой ФИФА.

Мать 24-летнего Макса Килмана является украинкой и проживает в Киеве. Футболист родился в Лондоне

В нынешнем сезоне защитник сыграл за "Вулвергемптон" 12 матчей и отдал одну результативную передачу.

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