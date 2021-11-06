Украинский футболист отдал победный пас в матче чемпионата Италии
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко стал автором результативной передачи в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Торино"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Коваленко вышел в стартовом составе "Специи" и был заменен за несколько минут до финального свистка – в компенсированное арбитром время. На 58-й минуте украинец отдал результативную передачу на Якопо Салу, принесшему "Специи" победу 1:0. Также Коваленко заработал желтую карточку.
В нынешнем сезоне украинский хавбек сыграл 6 матчей, забил 1 гол и дважды ассистировал партнерам.
"Специя" с 11 очками занимает в турнирной таблице 11 позицию.
Чемпионат Италии
12-й тур
6 ноября
"Специя" - "Торино" 1:0
Гол : Сала, 58
- Напомним, 16 октября Виктор Коваленко забил за "Специю" первый гол и помог ей победить "Салернитану" в матче чемпионата Италии.
- 6 ноября сообщалось, что бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко станет главным тренером итальянской Дженоа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.04
Покупка 26.04Продажа 26.29
-
EUR
Покупка 29.95Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное