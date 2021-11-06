Украинский футболист отдал победный пас в матче чемпионата Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Коваленко вышел в стартовом составе "Специи" и был заменен за несколько минут до финального свистка – в компенсированное арбитром время. На 58-й минуте украинец отдал результативную передачу на Якопо Салу, принесшему "Специи" победу 1:0. Также Коваленко заработал желтую карточку.

В нынешнем сезоне украинский хавбек сыграл 6 матчей, забил 1 гол и дважды ассистировал партнерам.

"Специя" с 11 очками занимает в турнирной таблице 11 позицию.

Чемпионат Италии

12-й тур

6 ноября

"Специя" - "Торино" 1:0

Гол : Сала, 58

Напомним, 16 октября Виктор Коваленко забил за "Специю" первый гол и помог ей победить "Салернитану" в матче чемпионата Италии.

6 ноября сообщалось, что бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко станет главным тренером итальянской Дженоа.

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