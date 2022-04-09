Украинский футболист Мыколенко помог "Эвертону" победить МЮ в АПЛ
Виталий Мыколенко сыграл за "Эвертон" в победном матче против "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ливерпуле Мыколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" в матче 32 тура чемпионата Англии против МЮ.
"Эвертон" забил победный гол на 27-й минуте, когда отличился Энтони Гордон.
"Эвертон" победил "Манчестер Юнайтед" 1:0, набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице 17 место. МЮ с 51 пунктом – седьмой.
Чемпион Англии
32-й тур
9 апреля
"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" 1:0
Гол: Гордон, 27
- 3 апреля в 31 туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который играет Андрей Ярмоленко, победил клуб другого Виталия Мыколенко - "Эвертон".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное