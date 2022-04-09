Украинский футболист Мыколенко помог "Эвертону" победить МЮ в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ливерпуле Мыколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" в матче 32 тура чемпионата Англии против МЮ.

"Эвертон" забил победный гол на 27-й минуте, когда отличился Энтони Гордон.

"Эвертон" победил "Манчестер Юнайтед" 1:0, набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице 17 место. МЮ с 51 пунктом – седьмой.

Чемпион Англии

32-й тур

9 апреля

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Гордон, 27

3 апреля в 31 туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который играет Андрей Ярмоленко, победил клуб другого Виталия Мыколенко - "Эвертон".

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