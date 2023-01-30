Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".

Дайч заключил с ливерпульским клубом контракт на два с половиной года. Первый матч под его руководством "Эвертон" сыграет 4 февраля против лидера чемпионата Англии – "Арсенала".

Вместе с новым тренером в команду пришли Ян Воан, Стив Стоун и Марк Говард, работавшие его ассистентами в "Бернли". Также Дайч возглавлял "Уотфорд".

Шон Дайч заменил в "Эвертоне" Фрэнка Лэмпарда, уволенного за неудовлетворительные результаты. Ливерпульцы занимают в турнирной таблице премьер-лиги предпоследнее, 19 место.

23 января стало известно, что "Эвертон" решил уволить Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера.

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