Украинский футболист Мыколенко получил в "Эвертоне" нового тренера
Новым главным тренером английского "Эвертона", за который выступает украинец Виталий Мыколенко, стал Шон Дайч
Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".
Дайч заключил с ливерпульским клубом контракт на два с половиной года. Первый матч под его руководством "Эвертон" сыграет 4 февраля против лидера чемпионата Англии – "Арсенала".
Вместе с новым тренером в команду пришли Ян Воан, Стив Стоун и Марк Говард, работавшие его ассистентами в "Бернли". Также Дайч возглавлял "Уотфорд".
Шон Дайч заменил в "Эвертоне" Фрэнка Лэмпарда, уволенного за неудовлетворительные результаты. Ливерпульцы занимают в турнирной таблице премьер-лиги предпоследнее, 19 место.
- 23 января стало известно, что "Эвертон" решил уволить Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера.
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