Украинский футболист Мудрик дебютировал за "Челси"
Украинец Михаил Мудрик впервые сыграл за "Челси" в матче чемпионата Англии против "Ливерпуля"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Мудрик вышел на поле в матче 21 тура чемпионата Англии, состоявшемся в Ливерпуле. Украинец начал матч в запасе и вышел на замену на 55-й минуте.
В матче продолжается второй тайм.
Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 млн евро.
Мудрик также побил рекорд для трансферов клубов украинской премьер-лиги, принадлежавший бразильцу Фреду, который в 2018 году за 59 млн евро перешел из "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед".
На счету Мудрика 8 матчей за сборную Украины.
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15 января Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.
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