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Обновлено

Украинский футболист Мудрик дебютировал за "Челси"

21 января, 2023 суббота
16:26
Спорт

Украинец Михаил Мудрик впервые сыграл за "Челси" в матче чемпионата Англии против "Ливерпуля"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мудрик вышел на поле в матче 21 тура чемпионата Англии, состоявшемся в Ливерпуле. Украинец начал матч в запасе и вышел на замену на 55-й минуте.

В матче продолжается второй тайм.

Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 млн евро.

Мудрик также побил рекорд для трансферов клубов украинской премьер-лиги, принадлежавший бразильцу Фреду, который в 2018 году за 59 млн евро перешел из "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед".

На счету Мудрика 8 матчей за сборную Украины.

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