Украинский футболист Миколенко дебютирует за "Эвертон"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня Миколенко выйдет в составе "Эвертона" с первых минут игры 1/32 финала Кубка Англии против "Халл Сити". Эта игра станет дебютной для украинца за ливерпульский клуб.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

22-летний левый защитник является воспитанником "Динамо", он сыграл за киевскую команду 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.

На счету Миколенко 21 матч за сборную Украины.

Напомним, 1 января было объявлено о переходе Виталия Миколенко из "Динамо" в "Эвертон".

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