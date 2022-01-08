Украинский футболист Миколенко дебютирует за "Эвертон"
Украинский защитник Виталий Миколенко попал в стартовый состав "Эвертона" на матч Кубка Англии против "Халл Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня Миколенко выйдет в составе "Эвертона" с первых минут игры 1/32 финала Кубка Англии против "Халл Сити". Эта игра станет дебютной для украинца за ливерпульский клуб.
Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.
22-летний левый защитник является воспитанником "Динамо", он сыграл за киевскую команду 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.
На счету Миколенко 21 матч за сборную Украины.
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Напомним, 1 января было объявлено о переходе Виталия Миколенко из "Динамо" в "Эвертон".
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