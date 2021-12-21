Украинский футболист Малиновский заявил, что готов оставить "Аталанту" ради топ-клуба

Об этом Малиновский рассказал в интервью YouTube-каналу Pressing.

По его словам, если поступит предложение от топ-клуба, то он согласится оставить "Аталанту" и попробовать свои силы на новом уровне.

"Нам в Бергамо все нравится. Тренер дает мне много игрового времени, он на меня рассчитывает. Но всегда есть трансферное окно. Если будет топ-клуб, то можно будет себя попробовать. У некоторых клубов были попытки меня подписать. Но ни к чему серьезному это не привело. Я слышал, что "Аталанта" не очень хотела вступать в переговоры", - сказал Малиновский.

Он добавил, что в его контракте не прописана сумма отступных за трансфер.

В нынешнем сезоне 28-летний Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" 21 матч, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.