Украинский футболист Малиновский забил первый гол за "Марсель"
Украинец Руслан Малиновский забил первый гол за "Марсель" в матче чемпионата Франции против "Ниццы"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский начал игру против "Ниццы" в запасе и вышел на замену сразу после перерыва. Украинец забил на 60-й минуте гол, ставший для него дебютным за французский клуб. Это не спасло "Марсель" от поражения 1:3.
После нее команда с 46 очками осталась на втором месте. От лидера – ПСЖ – марсельцы отстают на 8 пунктов. "Ницца" имеет 34 балла и идет восьмой.
Руслан Малиновский после перехода из итальянской "Аталанты" сыграл за "Марсель" 6 матчей и забил 1 гол.
Чемпионат Франции
22-й тур
5 февраля
"Марсель" - "Нитка" 1:3
Голы : Малиновский, 60 - Диоп, 38, Лаборд, 44, Браими, 85
- 1 февраля в 21-м туре чемпионата Франции "Марсель" одержал победу над "Нантом" и вышел на второе место.
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