Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский начал игру против "Ниццы" в запасе и вышел на замену сразу после перерыва. Украинец забил на 60-й минуте гол, ставший для него дебютным за французский клуб. Это не спасло "Марсель" от поражения 1:3.

После нее команда с 46 очками осталась на втором месте. От лидера – ПСЖ – марсельцы отстают на 8 пунктов. "Ницца" имеет 34 балла и идет восьмой.

Руслан Малиновский после перехода из итальянской "Аталанты" сыграл за "Марсель" 6 матчей и забил 1 гол.

Чемпионат Франции

22-й тур

5 февраля

"Марсель" - "Нитка" 1:3

Голы : Малиновский, 60 - Диоп, 38, Лаборд, 44, Браими, 85