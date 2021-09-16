Украинский футболист "Легии" бурно отреагировал на победу над "Спартаком" в Москве
Украинский полузащитник польской "Легии" Игорь Харатин заявил, что гордится своей командой после победы над российским "Спартаком" в Москве в Лиге Европы
Об этом Харатин написал в Instagram.
"Какая игра в Москве! Горжусь командой", - прокомментировал футболист свое фото после матча 1-го тура Лиги Европы, в котором "Легия" одолела "Спартак" со счетом 1:0.
Харатин сыграл за варшавский клуб 59 минут и был заменен.
- Напомним, 15 сентября в 1-м туре группового этапа московский "Спартак" дома проиграл варшавской "Легии".
- "Легия" перед стартовым матчем Лиги Европы против российского "Спартака" разместила в Москве рекламные баннеры.
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