Украинский футболист "Легии" бурно отреагировал на победу над "Спартаком" в Москве

Об этом Харатин написал в Instagram.

"Какая игра в Москве! Горжусь командой", - прокомментировал футболист свое фото после матча 1-го тура Лиги Европы, в котором "Легия" одолела "Спартак" со счетом 1:0.

Харатин сыграл за варшавский клуб 59 минут и был заменен.

Напомним, 15 сентября в 1-м туре группового этапа московский "Спартак" дома проиграл варшавской "Легии".

"Легия" перед стартовым матчем Лиги Европы против российского "Спартака" разместила в Москве рекламные баннеры.

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