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Украинский футболист Коваленко заразился коронавирусом

29 декабря, 2021 среда
19:45
Спорт

Украинский футболист итальянской "Специи" Виктор Коваленко получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный Twitter "Специи".

Положительные тесты на коронавирус получили полузащитник "Специи" Виктор Коваленко, а также один из членов тренерского штаба. Информации об их состоянии нет.

Этот сезон 25-летний Коваленко проводит на правах аренды из "Аталанты". На счету украинского полузащитника 12 матчей, 1 гол и 2 ассиста в Серии А.

Следующий матч "Специя" проведет 6 января против "Вероны".

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чемпионат Италии
Виктор Коваленко
Коронавирус
COVID-19
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