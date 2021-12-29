Украинский футболист Коваленко заразился коронавирусом
Украинский футболист итальянской "Специи" Виктор Коваленко получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный Twitter "Специи".
Положительные тесты на коронавирус получили полузащитник "Специи" Виктор Коваленко, а также один из членов тренерского штаба. Информации об их состоянии нет.
Этот сезон 25-летний Коваленко проводит на правах аренды из "Аталанты". На счету украинского полузащитника 12 матчей, 1 гол и 2 ассиста в Серии А.
Следующий матч "Специя" проведет 6 января против "Вероны".
- Напомним, 16 октября Виктор Коваленко забил за "Специю" первый гол и помог ей победить "Салернитану" в матче чемпионата Италии.
- 6 ноября украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко стал автором результативной передачи в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Торино".
- 23 декабря в 19-м туре чемпионата Италии по футболу "Специя" неожиданно обыграла в гостях "Наполи".
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