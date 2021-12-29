Украинский футболист Коваленко заразился коронавирусом

Об этом сообщает официальный Twitter "Специи".



Положительные тесты на коронавирус получили полузащитник "Специи" Виктор Коваленко, а также один из членов тренерского штаба. Информации об их состоянии нет.



Этот сезон 25-летний Коваленко проводит на правах аренды из "Аталанты". На счету украинского полузащитника 12 матчей, 1 гол и 2 ассиста в Серии А.



Следующий матч "Специя" проведет 6 января против "Вероны".

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