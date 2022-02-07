Украинский футболист Коваленко пропустит следующий матч чемпионата Италии из-за травмы

Об этом сообщает Calciomercato.



Украинский полузащитник Виктор Коваленко отсутствует в заявке "Специи" на игру против "Салернитаны" в Серии А. У футболиста мышечный дискомфорт, из-за которого он не сможет выйти на поле.



В нынешнем сезоне чемпионата Италии Виктор Коваленко сыграл 15 матчей. На его счету 1 гол и 3 ассиста. Украинец находится в "Специи" в аренде из "Аталанты".

Напомним, 18 января результативная передача Виктора Коваленко помогла "Специи" победить "Милан" в 22-м туре чемпионата Италии.