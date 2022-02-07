Украинский футболист Коваленко пропустит следующий матч чемпионата Италии из-за травмы
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко пропустит игру против "Салернитаны" в чемпионате Италии
Об этом сообщает Calciomercato.
Украинский полузащитник Виктор Коваленко отсутствует в заявке "Специи" на игру против "Салернитаны" в Серии А. У футболиста мышечный дискомфорт, из-за которого он не сможет выйти на поле.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Виктор Коваленко сыграл 15 матчей. На его счету 1 гол и 3 ассиста. Украинец находится в "Специи" в аренде из "Аталанты".
- Напомним, 18 января результативная передача Виктора Коваленко помогла "Специи" победить "Милан" в 22-м туре чемпионата Италии.
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