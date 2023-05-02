Украинский футболист Коноплянка забил первый гол в 2023 году
Украинский футболист "Краковии" Евгений Конопялко забил "Медзи" первый в 2023 году в чемпионате Польши
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В матче 30-го тура чемпионата Польши Коноплянка вышел на замену сразу после перерыва и на 69-й минуте сравнял счет – 1:1.
Для 33-летнего украинца этот гол стал первым с октября 2022, когда он забил в Кубке Польши. Коноплянка выступает за "Краковию" с 2022 года, сыграл за нее 34 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
"Краковия" имеет 42 очка и идет в турнирной таблице седьмой. "Медзь" с 22 пунктами на последней – 18-й позиции.
Чемпионат Польши
30-й тур
2 мая
"Краковые" - "Легница" 1:1
Голы : Коноплянка, 69 - Драчал, 45+1
- 26 марта Коноплянка сыграл против Англии за сборную Украины впервые с 2020 года.
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