Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В матче 30-го тура чемпионата Польши Коноплянка вышел на замену сразу после перерыва и на 69-й минуте сравнял счет – 1:1.

Для 33-летнего украинца этот гол стал первым с октября 2022, когда он забил в Кубке Польши. Коноплянка выступает за "Краковию" с 2022 года, сыграл за нее 34 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

"Краковия" имеет 42 очка и идет в турнирной таблице седьмой. "Медзь" с 22 пунктами на последней – 18-й позиции.

Чемпионат Польши

30-й тур

2 мая

"Краковые" - "Легница" 1:1

Голы : Коноплянка, 69 - Драчал, 45+1