Об этом сообщает Il Secolo XIX .

На прошлой неделе Коваленко повредил мышцу бедра на одной из тренировок. Для восстановления ему понадобится два месяца. Это значит, что он вернется на поле только после паузы в серии A на чемпионат мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

26-летний Виктор Коваленко в нынешнем сезоне сыграл за "Специю" 7 матчей. На его счету 32 игры за сборную Украины.

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