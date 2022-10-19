Украинский футболист итальянского клуба выбыл до конца года из-за травмы
Украинский полузащитник итальянской "Специи" Виктор Коваленко из-за травмы вернется на поле только в 2023 году
Об этом сообщает Il Secolo XIX .
На прошлой неделе Коваленко повредил мышцу бедра на одной из тренировок. Для восстановления ему понадобится два месяца. Это значит, что он вернется на поле только после паузы в серии A на чемпионат мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
26-летний Виктор Коваленко в нынешнем сезоне сыграл за "Специю" 7 матчей. На его счету 32 игры за сборную Украины.
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