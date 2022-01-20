Украинский футболист итальянского клуба назвал причину провала Шевченко у "Дженоа"
Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко заявил, что Андрей Шевченко потерпел неудачу у "Дженоа" из-за того, что ему досталась откровенно слабая команда
Об этом Коваленко заявил в интервью FootballHub.
По его словам, Шевченко досталась не очень сильная команда, поэтому ему было тяжело достичь с ней положительного результата.
"Я общался после игры с "Дженоа" с Мауро Тассотти, потому что он заменял Андрея Шевченко на тренерской скамейке. Понимал, что им было очень тяжело, большое давление со стороны болельщиков и по игре это не очень сильная команда, но я всегда писал Шевченко, желал ему удачи и болел всегда за него. Плохо, что ничего не получилось, но тренерская карьера, как и футбольная – бывают падения и взлеты. Надеюсь, у Андрея Николаевича еще будет возможность и он достигнет своего", - сказал Коваленко.
Андрей Шевченко возглавлял "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года, под его руководством команда опустилась на предпоследнее, 19-е место, в чемпионате Италии.
- Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера.
- 19 января стало известно, что "Дженоа" не будет расторгать контракт с Андреем Шевченко, чтобы не платить украинцу компенсацию в 20 млн евро .
- 20 января новым главным тренером Дженоа стал немец Александер Блессин.
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