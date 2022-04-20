Украинский футболист Игнатенко отдал дебютный ассист в чемпионате Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч завершился вничью 2:2. Украинец Даниил Игнатенко отдал ассист на 16-й минуте, когда Секу Мара открыл счет во встрече и вывел "Бордо" вперед, после чего их команда удвоила преимущество, но все же пропустила два мяча от "Сент-Этьена".



"Бордо" арендовал Игнатенко с правом дальнейшего выкупа до конца сезона. 25-летний хавбек "Шахтера" с 2020 играл на правах аренды с "Днепр-1".



"Бордо" занимает в чемпионате Франции 19 место, команда идет в зоне вылета. До "безопасной" зоны, 17 места, остается 5 баллов.



Чемпионат Франции



33-й тур



20 апреля



"Бордо" - "Сент-Этьен" 2:2



Голы: Мара, 16, Онана, 23 – Буянга, 33, Норден, 65

30 января французский "Бордо" арендовал у "Шахтера" украинского полузащитника Данилу Игнатенко.