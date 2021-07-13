Украинский футболист Чигринский, игравший в "Барселоне", нашел себе новую команду

Об этом сообщает польское издание Мeczyki .



По информации источника, сейчас ведутся переговоры о возможном переходе футболиста. Тренером "Термалики" является Мариуш Левандовски, который играл с Дмитрием Чигринским в "Шахтере".



По итогам прошлого сезона, "Термалика" квалифицировалась в высший дивизион Польши. Клуб представляет село Нецеча из Малопольского воеводства.

АЕК и Чигринский решили не продлевать контракт. Центрбэк выступал за греческий клуб с лета 2016 года. Вместе с АЕКом Чигринский стал чемпионом Греции в 2018 году. В общем провел за греческий клуб 126 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.