Украинский футболист Чигринский, игравший в "Барселоне", нашел себе новую команду
Бывший защитник "Барселоны" Дмитрий Чигринский может продолжить карьеру в польском клубе "Термалика"
Об этом сообщает польское издание Мeczyki .
По информации источника, сейчас ведутся переговоры о возможном переходе футболиста. Тренером "Термалики" является Мариуш Левандовски, который играл с Дмитрием Чигринским в "Шахтере".
По итогам прошлого сезона, "Термалика" квалифицировалась в высший дивизион Польши. Клуб представляет село Нецеча из Малопольского воеводства.
АЕК и Чигринский решили не продлевать контракт. Центрбэк выступал за греческий клуб с лета 2016 года. Вместе с АЕКом Чигринский стал чемпионом Греции в 2018 году. В общем провел за греческий клуб 126 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.
В 2009-2010 годах украинский защитник выступал за "Барселону". Также 34-летний Чигринский известен игрой за "Шахтер" и "Днепр"
- 15 мая сообщалось, что АЕК попытается сохранить в команде Дмитрия Чигринского.
- 15 июня украинский защитник Дмитрий Чигринский покинул греческий АЕК .
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