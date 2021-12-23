Украинский футболист был госпитализирован после "нокаута" в матче Кубка Бельгии
Украинский игрок "Мехелена" Марьян Швед потерял сознание и попал в больницу из-за удара в голову в матче Кубка Бельгии против "Эйпена"
Об этом сообщает GVA.be.
Швед вышел на замену в середине второго тайма, но пробыл на поле всего пять минут. Украинец покинул стадион после столкновения с голкипером соперника, из-за которого он ненадолго потерял сознание.
По словам главного тренера "Мехелена" Воутера Вранкена, когда одноклубники подошли к Марианну Шведу он был без сознания, и только после того, как его перевернули на бок, футболист пришел в себя.
"Когда наши игроки подошли к нему, Швед был без сознания. Он лежал на спине, но не двигался. Потом его перевернули на бок, и Марьян прокашлялся. Надеюсь, он не сильно пострадал. Удар пришелся в основном по голове и ребрам", – сказал Вранкен.
В итоге "Мехелен" проиграл "Эйпену" 1:3 и вылетел из Кубка Бельгии.
Всего в нынешнем сезоне Марьян Швед сыграл за "Мехелен" 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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