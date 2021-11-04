Украинский форвард Зозуля забил дебютный гол за новую команду в Испании

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Зозуля отличился в матче 14-го тура чемпионата Испании во втором дивизионе против "Лас-Пальмаса". Украинец забил на 79-й минуте, но не спас свою команду от поражения 1:2.

Для 31-летнего Зозули этот гол стал первым за "Фуэнлабраду". Всего в нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

"Фуэнлабрада" имеет 15 очков и занимает в испанском первенстве 16 место.

Напомним, 1 июня украинский форвард Роман Зозуля заявил, что уходит из испанского "Альбасете".

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