Украинский форвард Зозуля забил дебютный гол за новую команду в Испании
Украинский футболист "Фуэнлабрады" Роман Зозуля забил первый гол за свою команду в чемпионате Испании
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Зозуля отличился в матче 14-го тура чемпионата Испании во втором дивизионе против "Лас-Пальмаса". Украинец забил на 79-й минуте, но не спас свою команду от поражения 1:2.
Для 31-летнего Зозули этот гол стал первым за "Фуэнлабраду". Всего в нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.
"Фуэнлабрада" имеет 15 очков и занимает в испанском первенстве 16 место.
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Напомним, 1 июня украинский форвард Роман Зозуля заявил, что уходит из испанского "Альбасете".
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