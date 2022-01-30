Украинский форвард "Динамо" перешел в итальянский клуб
Итальянский футбольный клуб "Сампдория" арендовал у "Динамо" нападающего Владислава Супрягу
Об этом сообщает официальный сайт "Сампдории" .
Отмечается, что форвард будет выступать за клуб Генуи на правах аренды.
По неофициальной информации, "Сампдория" договорилась с "Динамо" об аренде Супряги за 500 тыс. евро с возможностью дальнейшего выкупа за 7,5 млн евро.
21-летний Владислав Супряга в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей.
"Сампдория" занимает 16 место в чемпионате Италии.
- Напомним, 30 января стало известно, что Владислав Супряга переходит на права аренды в итальянскую "Сампдорию".
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