Украинский форвард "Динамо" перешел в итальянский клуб

Об этом сообщает официальный сайт "Сампдории" .

Отмечается, что форвард будет выступать за клуб Генуи на правах аренды.

По неофициальной информации, "Сампдория" договорилась с "Динамо" об аренде Супряги за 500 тыс. евро с возможностью дальнейшего выкупа за 7,5 млн евро.

21-летний Владислав Супряга в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей.

"Сампдория" занимает 16 место в чемпионате Италии.