Украинский фонд стартапов выделяет гранты до $35 тыс. для проектов military-tech

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Гранты до $35 000 на проекты напрямую military-tech выделяет Украинский фонд стартапов. Развитие military-tech - это наш приоритет на ближайшие годы. Грантовая программа Украинского фонда стартапов при поддержке Минцифры предоставляет проектам не только безвозвратную финансовую поддержку, но и доступ к лучшим менторам и экспертам", - написал он.

Все желающие, имеющие проекты в сфере обороны, кибербезопасности, инфраструктурного восстановления, образования и здравоохранения, могут посылать заявку на грант.

Также людей с опытом в области обороны и инфраструктуры приглашают стать экспертами по оценке заявок на гранты.

1 июля Минцифры объявило сбор беспилотников для ВСУ.

7 июля первая партия беспилотных летательных аппаратов, переданних Вооруженным силам Украины в рамках проекта "Армия дронов", отправилась на фронт.

25 июля Федоров сообщил, что для Вооруженных сил Украины приобретут дроны с технологией искусственного интеллекта на сумму 260,5 млн грн.

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