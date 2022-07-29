Украинский фонд стартапов выделяет гранты до $35 тыс. для проектов military-tech
Государственный фонд поддержит стартапы, которые производят дроны, занимаются кибербезопасностью и развивают военные технологии
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Гранты до $35 000 на проекты напрямую military-tech выделяет Украинский фонд стартапов. Развитие military-tech - это наш приоритет на ближайшие годы. Грантовая программа Украинского фонда стартапов при поддержке Минцифры предоставляет проектам не только безвозвратную финансовую поддержку, но и доступ к лучшим менторам и экспертам", - написал он.
Все желающие, имеющие проекты в сфере обороны, кибербезопасности, инфраструктурного восстановления, образования и здравоохранения, могут посылать заявку на грант.
Также людей с опытом в области обороны и инфраструктуры приглашают стать экспертами по оценке заявок на гранты.
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