Украинский фонд стартапов профинансировал проектов на $ 5 млн долл.
Украинский фонд стартапов, который подчиняется Министерству финансов, с 1 декабря 2019 года профинансировал около 2 тыс. стартапов на сумму $ 5 млн долл.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
За это время Фонд получил более 3 тыс. заявок. Среди победителей грантовой программы УФС первенство имеют стартапы из индустрии агротехнологий, AI (искусственного интеллекта) и здравоохранения.
"Кроме того, Фонд поощряет команды стартаперов подавать проекты по развитию электронного правительства (eGovernment), промышленности, инфраструктуры и других направлений, которые, безусловно, делают значительный вклад в развитие инновационной стартап-экосистемы, экономики и государства в целом", - сказал министр Александр Кава.
Сейчас общая сумма инвестиций в стартапы-победителей программы Фонда составляет 23 млн долларов, а также 21 млн долларов смежных сервисов. Также на 1 июля 2021 года Наблюдательный совет Фонда утвердил финансирование 130 стартапов по результатам питча и 65 стартапов в рамках акселерационной программы.
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