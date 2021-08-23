Украинский флаг запустили в небо напротив московского Кремля. ВИДЕО
23 августа в Москве неизвестные подняли в небо украинский флаг прямо перед Кремлем
Видео распространила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в Telegram.
На коротком видеоролике, который разместила в своих соцсетях народная избранница, - центр Москвы: на Кремлевской набережной группа людей на фоне Кремля и собора Василия Блаженного поднимает на воздушных шарах в небо большой сине-желтый флаг.
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На видео флаг медленно поднимается в небо над Кремлем.
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