Украинский флаг запустили в небо напротив московского Кремля. ВИДЕО

Видео распространила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в Telegram.



На коротком видеоролике, который разместила в своих соцсетях народная избранница, - центр Москвы: на Кремлевской набережной группа людей на фоне Кремля и собора Василия Блаженного поднимает на воздушных шарах в небо большой сине-желтый флаг.



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На видео флаг медленно поднимается в небо над Кремлем.

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