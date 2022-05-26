Об этом советник главы ОПУ написал в Телеграмме .

"Давайте откровенно. Об оккупированных территориях. И обо всех уголовных инициативах россиян по попыткам тупо украсть наши города.

Так вот, о конкретике. Россия очень активно пытается сформировать у южан мысль, что Украина их покинула, а "русский мир" пришел надолго. Полный бред. Есть классическая российская психологическая операция: вызвать чувство смуты и обиды заброшенных, а затем конвертировать это в гнев обиженных", - объясняет Подоляк.

По его словам, политико-дипломатическая машина сегодня работает на то, чтобы государство получило достаточное количество оружия для освобождения граждан на оккупированных территориях. Вся военная машина работает на то, чтобы прямо сейчас сдержать агрессивное наступление врага на востоке страны.

"Кремль бросает в бой все, что имеет, но время на нашей стороне. Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден. Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг будет снова развеваться над Херсоном. Не завтра, но быстрее, чем кто-то может себе представить", - заверил советник руководителя Офиса президента.

26 мая в эфире Эспрессо советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что российские паспорта для жителей Херсонщины и Запорожья оккупанты планируют выдавать в Крыму.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей по упрощенной процедуре.

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